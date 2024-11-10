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المتحدة للرياضة: رئيس رابطة الدوري الإنجليزي والإيطالي يشاركان باجتماع الروابط بالقاهرة

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القاهرة - سامية سيد - يشهد الاجتماع السنوي لروابط الأندية المحترفة التي تستضيفه مصر عن مشاركة عدد من رؤساء روابط الأندية بمختلف الدول، ويأتي على رأسهم رئيس رابطة الدوري الإنجليزي ورئيس رابطة روابط العالم، كما يحضر رئيس روابطة

وأعلنت الشركة المتحدة للرياضة، تنظيم الاجتماع السنوى لرابطة الأندية العالمية بمنطقة الأهرامات في الفترة من 14 إلى 15 نوفمبر الجارى.

وكان أعلن اتحاد الروابط العالمية ورابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم عن انعقاد الاجتماع السنوي لاتحاد الروابط العالمية في القاهرة، مصر.

سيجمع هذا الحدث قادة وممثلي روابط كرة القدم المحترفة في جميع أنحاء العالم، مما يوفر منصة فريدة للحوار والتعاون وتبادل أفضل الخبرات.

وسيشارك الحضور في سلسلة من المناقشات رفيعة المستوى حول القضايا الرئيسية التي تؤثر على ، بما في ذلك تطوير كرة القدم المحلية والحوكمة واللوائح.

ويشارك فى الإجتماع ، الرئيس الفخرى لإتحاد الروابط العالمية والامين العام لإتحاد الروابط العالمية ، والرئيس التنفيذى لرابطة الدورى الإيطالىو رئيس رابطة الدورى البولندىو نائب رئيس اتحاد الروابط العالمية و الرئيس التنفيذى لرابطة الدورى السعودى و رئيس اتحاد الروابط الأوروبية و رئيس اتحاد الروابط العالمية .

نائب رئيس اتحاد الروابط العالمية
نائب رئيس اتحاد الروابط العالمية

 

الرئيس التنفيذى لرابطة الدورى الإيطالى
الرئيس التنفيذى لرابطة الدورى الإيطالى

 

الرئيس التنفيذى لرابطة الدورى السعودى
الرئيس التنفيذى لرابطة الدورى السعودى

 

إنريك بونيلا
إنريك بونيلا

 

جيروميه بيرليموتير
جيروميه بيرليموتير

 

رئيس اتحاد الروابط الاوروبية
رئيس اتحاد الروابط الاوروبية

 

رئيس اتحاد الروابط العالمية
رئيس اتحاد الروابط العالمية

 

رئيس رابطة الدورى البولندى
رئيس رابطة الدورى البولندى

وجاء اختيار القاهرة كمدينة مستضيفة الاجتماع، للتأثير المتزايد لرابطة الأندية المصرية المحترفة في عالم كرة القدم والتزامها بتعزيز الشراكات الدولية.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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