شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الخميس 14 – 11 – 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الخميس 14 – 11 – 2024 العديد من الاخبار الهامة أبرزها ، منتخب مصر بالأحمر والرأس الأخضر بالأزرق فى تصفيات أمم أفريقيا غدا.

منتخب مصر بالأحمر و الرأس الأخضر بالأزرق فى تصفيات أمم أفريقيا غدا

أسفر الاجتماع الفني لمباراة منتخب مصر والرأس الأخضر المقرر لها السادسة مساء غد الجمعة عن إرتداء منتخب مصر القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأسود، بينما يرتدي منتخب كاب فيردي الطاقم الأزرق .

الأهلي يطالب بيرسي تاو بإحضار عرض في يناير.. واللاعب يترقب الرحيل المجاني

بدأ مسئولو النادي الأهلي تسويق الجنوب إفريقي بيرسي تاو لاعب الفريق خلال يناير المقبل، في ظل وجود رغبة في رحيل اللاعب والتعاقد مع لاعب أجنبي جديد قبل المشاركة في كأس العالم للأندية.

شاهد.. الملعب الوطنى بكاب فيردى مسرح مواجهة مصر والرأس الأخضر

يحتضن الملعب الوطني بكاب فيردي مباراة منتخب مصر والرأس الأخضر غدا الجمعة، فى الجولة الخامسة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2025 بالمغرب والتى تقام خارج الديار، على ملعب نجيل صناعى.

الأهلي يبحث مع فيفا ترتيبات استقبال نسخة مونديال الأندية فى فبراير

يبحث مسئولو النادي الأهلي مع نظرائهم فى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ترتيبات استقبال النسخة الأصلية من بطولة كأس العالم للأندية، التى ستصل إلى القاهرة يومى 13 و14 فبراير المقبل.

منتخب مصر للناشئين 2008 يهزم الجزائر 2-1 ويُجدد آماله فى تصفيات أمم أفريقيا.. صور

فاز منتخب مصر للناشئين مواليد 2008 بقيادة أحمد الكاس، على نظيره الجزائرى بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى أقيمت فى المغرب ضمن منافسات الجولة الثانية بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا للناشئين.

الزمالك والنصر الليبي.. تدريبات خاصة لـ شيكابالا وعبد الله السعيد

خاض محمود عبد الرازق "شيكابالا" وعبد الله السعيد ثنائي الفريق الزمالك تدريبات خاصة على هامش مران الأبيض الذي أقيم مساء اليوم الخميس على ملعب شهداء بنينا الدولي، استعداداً لمباراة النصر الليبي الودية.

تعرف على نتائج الجولة السابعة من دورى المحترفين

شهدت مباريات الجولة السابعة لدورى المحترفين التي أقيمت اليوم عن العديد من المفاجأت الكبرى بعد تحقيق عدد من الفرق للفوز خارج ملعبها بالإضافة لسقوط المتصدر وادى دجلة خارج ملعبه أمام القناة بهدف مقابل للاشئ ليتجمد رصيده عند 14 نقطة ، بينما رفع الفائز رصيده إلى 11 نقطة .