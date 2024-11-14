شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يهنيء منتخب مصر للناشئين بعد تغلبهم علي الجزائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجري الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اتصالا هاتفيا ببعثة منتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة وبالدكتور إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم ورئيس بعثة المنتخب بالمغرب .

وفاز منتخب مصر للناشئين مواليد 2008 بقيادة أحمد الكاس، على نظيره الجزائرى بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى أقيمت فى المغرب ضمن منافسات الجولة الثانية بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا للناشئين.

وقدم وزير الرياضة التهنئة للاعبين وجهازهم الفني علي فوزهم بمباراة اليوم امام نظيره الجزائري بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى أقيمت فى المغرب ضمن منافسات الجولة الثانية بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا للناشئين.

وطالب صبحي اللاعبين والجهاز الفني بنسيان المباراة السابقة التي تعرض فيها المنتخب للخسارة أمام المنتخب المغربي في بداية المنافسات، والتركيز فيما تبقي لمنتخبنا القومي للناشئين من مباريات بقيادة الكابتن أحمد الكاس في تصفيات شمال إفريقيا التي تحتضنها المغرب في تصفيات شمال إفريقيا مواليد ٢٠٠٨ ، مضيفاً "صبحي " ان الفرصة ما زالت مواتية لهم لاقتناص بطاقة الصعود لكأس الأمم الأفريقية المقبلة.

ويتبقي للمنتخب مباراتين امام منتخبي تونس وليبيا يتحدد بعد الانتهاء منها المنتخب الصاعد لكأس الأمم الأفريقية.