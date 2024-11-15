شكرا لقرائتكم خبر عن العاصفة المدارية "سارا" تهدد أمريكا الوسطى والان نبدء بالتفاصيل

رياح قوية

الدمام - شريف احمد - أعلن مسؤولو الأرصاد الجوية أن العاصفة المدارية (سارا) تتشكل فى منطقة الكاريبى وتهدد بحدوث فيضانات وانهيارات أرضية فى أمريكا الوسطى.وأظهرت توقعات الأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن تتسبب العاصفة "سارا" في فيضانات مفاجئة وانزلاقات طينية تهدد الحياة في مناطق من أمريكا الوسطى، بما في ذلك هندوراس.وتبعد العاصفة حوالي 105 كيلومترات شمال غرب الحدود الشرقية بين هندوراس ونيكاراجوا، حسبما أفاد المركز الوطني الأمريكي للأعاصير.وبلغت سرعة الرياح المستدامة حوالي65 كيلومترا في الساعة، مع زوابع أقوى بينما تتحرك العاصفة باتجاه الغرب بسرعة حوالي 17 كيلومترا في الساعة، بحسب المركز.