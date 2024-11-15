وظائف

وظائف شاغرة في مستشفى الموسى التخصصي

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

شكرا لقرائتكم وظائف شاغرة في مستشفى الموسى التخصصي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلن مستشفى الموسى التخصصي، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المستشفى الرئيسي في محافظة الأحساء.

تفاصيل وظائف مستشفى الموسى

وأبرزت إدارة مستشفى الموسى التخصصي، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

قد يهمّك أيضاً

وظائف شاغرة لدى مجموعة Serco
#وظائف شاغرة في شركة التصنيع الوطنية

– مشرف السكن.

– مصمم جرافيك.

– مسؤول استقطاب المواهب.

التقديم على الوظائف

وأوضحت إدارة مستشفى الموسى التخصصي، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 14 نوفمبر 2024م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا