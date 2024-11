شكرا لقرائتكم خبر عن "كوب 29".. "غوتيريش" يؤكد أهمية الوصول إلى انبعاثات صفرية منتصف القرن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أهمية تعزيز الجهود للوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول منتصف القرن.

وأوضح خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (كوب 29) المنعقد في العاصمة الأذرية يوم الخميس أن الوصول إلى صافي الصفر يتطلب توازنًا بين كمية الكربون المنبعثة وتلك المزالة من الغلاف الجوي. للمزيد: This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum) https://twitter.com/alyaum/status/1856451051034935493?ref_src=twsrc%5Etfw

ودعا الشركات والمؤسسات إلى العمل مع الحكومات لتحقيق أهداف العمل المناخي الوطني.