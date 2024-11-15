شكرا لقرائتكم خبر عن 6 أطعمة تساعد في تحسين صحة الدماغ والوظائف الإدراكية والان مع تفاصيل الخبر

اتباع نظام غذائي مغذي أمر حيوي للصحة العامة، ولكنه قد يساعد أيضًا في تحسين قوة الدماغ لدى الأطفال ومنع التنكس مع تقدمك في السن، وتشمل العوامل الأخرى التي يجب مراعاتها الوراثة والإجهاد والتحفيز العقلي، وكلها يمكن أن تساهم في صحة الدماغ الجيدة.

لكن اتباع نظام غذائي مركّز للحفاظ على صحة الدماغ يمكن أن يؤدي إلى نتائج طويلة الأمد، فوفقا لموقع " ndtv"، تمامًا كما تركز على أطعمة معينة للياقة البدنية أو غيرها من الفوائد الصحية، حاول تضمين هذه الأطعمة القليلة في نظامك الغذائي اليومى.

أطعمة مفيدة لصحة الدماغ المكسرات والبذور

الجوز واللوز والفول السوداني، وكذلك بذور عباد الشمس واليقطين، هي أطعمة غنية بالبروتينات وأحماض أوميجا 3 الدهنية المفيدة للدماغ، كما تحتوي المكسرات على مضادات الأكسدة وفيتامين هـ وعناصر أخرى تساعد خلايا الدماغ على مقاومة الإجهاد التأكسدي. وقد ارتبط تناول المكسرات بتحسن الذاكرة وتحسن الوظائف الإدراكية وانخفاض خطر الإصابة بالأمراض العصبية التنكسية.

التوت

يحتوي التوت على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، التي تساعد في الحماية من الجذور الحرة، مما يجعلها غذاءً ممتازًا للدماغ، كما أنها تساعد في منع التغيرات التنكسية في الدماغ وتحسين الأداء العصبي والتواصل.

الحبوب الكاملة

توفر الحبوب الكاملة الكربوهيدرات المعقدة، وأوميجا 3، وفيتامين ب، وكلها تعمل على تعزيز وظائف المخ بشكل سليم، توفر الكربوهيدرات المعقدة تدفقًا مستمرًا من الطاقة، التي تنظم الحالة المزاجية والسلوك، كما تساعد في التعلم والذاكرة.

الأسماك الدهنية

الأسماك الدهنية، مثل السلمون والسردين، غنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية، والتي تعد مفيدة لوظائف المخ، تشكل أحماض أوميجا 3 أغشية تحيط بجميع خلايا الجسم، بما في ذلك خلايا المخ، مما يحسن بنية الخلايا العصبية. ويعتبر تناول الأسماك الدهنية مفيدًا في تأخير التدهور المعرفي المرتبط بالعمر والوقاية من مرض الزهايمر.

الكركم

اكتسب الكركم شهرة واسعة بسبب فوائده الصحية، فمادة الكركمين، وهو مادة كيميائية موجودة في الكركم، يمكنها عبور حاجز الدم في المخ، ويُعتبر مفيدًا لتحسين وظائف المخ، كما أنه مادة مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات، وقد ارتبطت بتحسين الذاكرة والقدرة على توليد خلايا دماغية جديدة.

الشوكولاتة الداكنة

يحتوي الكاكاو والشوكولاتة الداكنة على مضادات الأكسدة والكافيين والفلافونويدات، وهي فئة من المواد النباتية المضادة للأكسدة والتي تعتبر مفيدة لتحسين الذاكرة وتقليل التدهور المعرفي المرتبط بالعمر.

