انت الان تتابع خبر خلافات تضرب البيت الكردي.. تعرقل تشكيل برلمان الإقليم والحكومة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال أستاذ العلاقات الدولية الدكتور مهند الجنابي في تصريح صحفي ان "أطرافا سياسية تتحمل مسؤولية تعقيد واختلاق الأزمات بين الحكومتين الاتحادية وإقليم كردستان"، واصفا الأجواء الرسمية بين بغداد وأربيل "بالهادئة وأن التأخر في حسم الخلافات العالقة بينهما ذو أبعاد سياسية".

وأوضح الجنابي أن "الخلافات داخل البيت الكردي تعرقل جهود تشكيل البرلمان والحكومة في الإقليم"، لافتا انه "من السهولة التغلب على هذه المشكلة من خلال العودة إلى قانون الانتخابات واختيار رئيس للإقليم بعد الحصول على الأغلبية المطلقة بواقع 51 نائبا من أعضاء البرلمان".

وتوقع الجنابي أن "يستمر التعاون بين الحزبين الرئيسيين، الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني، في الفترة المقبلة لتشكيل الحكومة الجديدة"، وأشار إلى أن "زيارة السوداني الى كردستان تأتي ضمن جهود تقريب وجهات النظر والإسراع في تشكيل حكومة الإقليم".

وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق حصول الحزب الديمقراطي الكردستاني على العدد الأكبر من مقاعد برلمان إقليم كردستان.

ووفقا للنتائج النهائية لانتخابات برلمان الإقليم، حصل الحزب الديمقراطي الكردستاني على 39 وجاء الاتحاد الوطني الكردستاني في المرتبة الثانية بـ 23 مقعدا، وحصل الاتحاد الإسلامي الكردستاني على 7 مقاعد، بينما نال تيار الموقف الوطني 4 مقاعد، وجماعة العدل الكردستانية 3 مقاعد، وجبهة الشعب على مقعدين وحركة التغيير مقعدًا واحداً وتحالف إقليم كردستان على مقعد واحد أيضاً.