تقرير أممي: وصول 6,364 مهاجراً أفريقياً إلى اليمن خلال أكتوبر الفائت

المنامة - ياسر ابراهيم - كشف تقرير أممي حديث عن وصول 6,364 مهاجراً أفريقياً إلى اليمن خلال شهر أكتوبر الماضي.

وقالت منظمة الهجرة الدولية، في تقريرها الشهري، إن مصفوفة التتبع الخاصة بها، سجلت خلال أكتوبر الماضي دخول 6,364 مهاجراً إلى اليمن، بنسبة زيادة 136% عن الرقم الإجمالي المُبلغ عنه في الشهر السابق الذي دخل فيه 2,692مهاجرا.

وأشار التقرير إلى أن غالبية المهاجرين الواصلين إلى اليمن هم من الإثيوبيين؛ وقد دخل ما نسبته 79% من المهاجرين إلى سواحل محافظة تعز على الساحل الغربي لليمن عبر جيبوتي، بينما وصل 21 % إلى سواحل شبوة قادمين من سواحل الصومال.

ومثّل الرجال 58% من المجموع العام للمهاجرين الوافدين، مقابل 25% من الأطفال، و17% من النساء.

ووفقاً للإحصائية الأممية فقد ارتفع إجمالي عدد المهاجرين الأفارقة إلى اليمن خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري إلى 22,427 مهاجراً.