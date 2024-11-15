الداخلية: مقتل جندي في أمن المهرة برصاص مُروجي المخدرات

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت وزارة الداخلية اليمنية، مقتل جندي في شرطة محافظة المهرة (شرقي اليمن)، برصاص مروجي المخدرات في المحافظة.

وقالت الوزارة في بيان نعي نشره الإعلام الأمني، الخميس، إن الملازم (مطيع محمد علي الجميلي)، استشهد أثناء تأديته الواجب الوطني في التصدي لهجوم من قبل الخارجين عن القانون ومروجي المخدرات في محافظة المهرة.

وأشاد المدير العام لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية العميد عبدالله أحمد لحمدي، في بيان النعي بشجاعة الشهيد الجميلي وتفانيه في أداء واجبه، والذي قدّم روحه في سبيل حماية البلاد من آفة المخدرات، منوها أن تضحياته ستظل خالدة في ذاكرة الوطن.

وأكد العميد لحمدي أن الأجهزة الأمنية ستواصل بذل كل الجهود لمكافحة تهريب المخدرات، وأن مثل هذه الأعمال لن تحيد منتسبي مكافحة المخدرات عن القيام بواجبها في حماية المجتمع من هذه الآفة.

وحث "لحمدي" كل فئات المجتمع على تحمل مسؤولياتهم في محاربة هذه الآفة للحفاظ على تماسك المجتمع والأسرة وتعزيز وحدتهم في مواجهة خطر المخدرات.

وقدّم المدير العام أصدق التعازي والمواساة إلى مدير مكافحة المخدرات بمحافظة المهرة وأقارب الشهيد وزملائه، داعيًا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.