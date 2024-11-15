ميرنا وليد - بيروت - خطفت زين قطامي، خطيبة سيليو صعب إبن المصمم اللبناني العالمي إيلي صعب، الأنظار في عرض عمها في موسم الرياض.

وقد تألقت زين بفستان، كانت قد إرتدته الممثلة التركية هاندا أرتشيل بمناسبة سابقة، والتي حضرت العرض أيضاً، وهو من تصميم إيلي صعب أيضاً.

الفستان أنيق باللون الأسود، ومطبع بورود كبيرة باللون الأبيض، من مجموعة Resort 2025 لـ إيلي صعب، وجاء بقصة طويلة وواسعة، وبدون حمالات أو كمين، كما أنه محدد الخصر.

وقد وصل سعر الفستان الى حوالى 5580 دولار أميركي، أي ما يعادل 269 861 جنيه مصري.

كانت هذه تفاصيل خبر زين قطامي أعادت إرتداء فستان هاندا أرتشيل نفسه.. هكذا نسقتاه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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