مريم القزاز وأحلى الأوقات بعملها الغنائي الجديد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أصدرت “لايف ستايلز ستوديوز” أحدث أغنيات الفنانة المصرية مريم القزاز بعنوان “أحلى الأوقات” حصرياً على موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب ومنصة ساوند كلاود العالمية.

جاءت أغنية “أحلى الأوقات” باللهجة المصرية وبقالب غنائي ايقاعي – رومنسي. أغنية رومنسية من حيث النص والموضوع الغنائي وايقاعية راقصة من ناحية الموسيقى والتوزيع.

على صعيد الصورة، صُورت أغنية “أحلى الأوقات” على طريقة الفيديو كليب في إحدى مُدن الملاهي في العاصمة المصرية القاهرة تحت إدارة المخرجة اللبنانية رودينا حاطوم.

تدور فكرة كليب أغنية “أحلى الأوقات” حول قصة حب بين شاب وشابة يقضون أجمل الأوقات رفقة أصحابهم في مدينة الملاهي في أجواء ايجابية للمشاهد.

أغنية “أحلى الأوقات” من كلمات مؤمن راجح والحان محمد راجح وتوزيع بيشو جميل وانتاج لايف ستايلز ستوديوز.