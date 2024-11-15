شكرا لقرائتكم خبر عن ميكالى: نجهز جيلا جديدا للكرة المصرية.. والأداء سيتحسن فى المباريات المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد روجيريو ميكالى، المدير الفنى لمنتخب مصر للشباب مواليد 2005، أن المنتخب أدى مباراة جيدة أمام المغرب اليوم فى تصفيات شمال أفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية رغم الخسارة 2-1، موضحا أن المنتخب يعانى من قلة الإعداد، حيث تسلم المنتخب منذ أقل من شهرين.

وقال ميكالى فى تصريحات لقناة أون تايم سبورتس، إن هدفه هو إعداد وتجهيز جيل جديد للكرة المصرية، مضيفا أنه واثق من تحسن الأداء فى المباريات المقبلة أمام الجزائر وتونس وليبيا فى التصفيات.

وخسر منتخب مصر للشباب مواليد 2005، بقيادة البرازيلى روجيريو ميكالى، أمام منتخب شباب المغرب، بهدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت المنتخبين، اليوم الخميس، ضمن منافسات تصفيات شمال أفريقيا التى تقام فى الفترة من 14 إلى 26 نوفمبر الجارى والمؤهلة لبطولة أمم أفريقيا للشباب تحت 20 سنة.

سجل سعد الحداد الهدف الأول لـ منتخب المغرب في مرمى منتخب مصر، مع حلول الدقيقة 40، وتعادل منتخب مصر عن طريق محمد سمير في الشوط الثانى، قبل أن يعود المغرب لتسجيل الهدف الثاني.

وجاء التشكيل كالتالي: عبد المنعم تامر في حراسة المرمى، ومعتز محمد - عبد الله بوستانجي - سليم طلب - أحمد كاباكا- محمد زعلوك- محمود لبيب- محمد سمير- عمر خضر- عمرو خالد بيبو - محمد السيد.

وتضم قائمة المنتخب الوطني للشباب كالتالى: عبد المنعم تامر، سيف الدين عصام، معتز محمد، أحمد عابدين، عبد الله بوستنجى، سليم طلب، حسام حسن، أحمد خالد كاباكا، عمر محمد عمورى، محمد زعلوك، أحمد شرف، عبد الرحمن خالد، محمود لبيب، محمد سمير، عمر خضر، حازم جمال حارس، عمرو خالد بيبو، محمد السيد، مروان محمود، مهاب سامى.

وكان منتخب شباب تونس فاز على نظيره الليبي بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين، اليوم الخميس، باستاد هيئة قناة السويس، في المباراة الافتتاحية بدورة شمال أفريقيا المؤهلة لكأس الأمم للشباب تحت 20 سنة.

وتحتضن مدينة السويس مباريات التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا للشباب تحت 20 عاما، التى تم إسنادها من اتحاد شمال أفريقيا لمصر، فى الفترة من 14 حتى 26 نوفمبر الجارى.

وكانت نسخة 2023 قد أقيمت فى مصر وحقق منتخب السنغال لقبها، وتوجت مصر بلقب أمم أفريقيا للشباب تحت 20 عاما، أربع مرات من قبل آخرها عام 2013.

وأقام ميكالى معسكره الأخير بحثا عن اختيار افضل اللاعبين لبناء جيل قوى يكون على قدر التحديات التى تنتظره بداية من التصفيات الأفريقية المقرر إقامتها اعتبارا من 8 نوفمبر المقبل وهى التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.

وتعتبر بطولة شمال أفريقيا لكرة القدم من أهم البطولات القارية التى تهدف إلى تطوير الناشئين واكتشاف المواهب الشابة، وتعتبر فرصة مهمة للمنتخبات المشاركة للاحتكاك بمنتخبات أخرى من المنطقة.