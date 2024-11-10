شكرا لقرائتكم خبر عن المتحدة للرياضة: رئيس رابطة الدوري الإنجليزي يشارك باجتماع الروابط بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد الاجتماع السنوي لروابط الأندية المحترفة التي تستضيفه مصر عن مشاركة عدد من رؤساء روابط الأندية بمختلف الدول، ويأتي على رأسهم رئيس رابطة الدوري الإنجليزي ورئيس رابطة روابط العالم، كما يحضر رئيس روابطة الدوري الإيطالي.

وأعلنت الشركة المتحدة للرياضة، تنظيم الاجتماع السنوى لرابطة الأندية العالمية بمنطقة الأهرامات في الفترة من 14 إلى 15 نوفمبر الجارى.

وكان أعلن اتحاد الروابط العالمية ورابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم عن انعقاد الاجتماع السنوي لاتحاد الروابط العالمية في القاهرة، مصر.

سيجمع هذا الحدث قادة وممثلي روابط كرة القدم المحترفة في جميع أنحاء العالم، مما يوفر منصة فريدة للحوار والتعاون وتبادل أفضل الخبرات.

وسيشارك الحضور في سلسلة من المناقشات رفيعة المستوى حول القضايا الرئيسية التي تؤثر على الرياضة، بما في ذلك تطوير كرة القدم المحلية والحوكمة واللوائح.

ويشارك فى الإجتماع ، الرئيس الفخرى لإتحاد الروابط العالمية والامين العام لإتحاد الروابط العالمية ، والرئيس التنفيذى لرابطة الدورى الإيطالىو رئيس رابطة الدورى البولندىو نائب رئيس اتحاد الروابط العالمية و الرئيس التنفيذى لرابطة الدورى السعودى و رئيس اتحاد الروابط الأوروبية و رئيس اتحاد الروابط العالمية .



نائب رئيس اتحاد الروابط العالمية



الرئيس التنفيذى لرابطة الدورى الإيطالى



الرئيس التنفيذى لرابطة الدورى السعودى



إنريك بونيلا



جيروميه بيرليموتير



رئيس اتحاد الروابط الاوروبية



رئيس اتحاد الروابط العالمية



رئيس رابطة الدورى البولندى

وجاء اختيار القاهرة كمدينة مستضيفة الاجتماع، للتأثير المتزايد لرابطة الأندية المصرية المحترفة في عالم كرة القدم والتزامها بتعزيز الشراكات الدولية.