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وزير الدفاع السعودى يبحث ونظيره البريطانى تعزيز مجالات التعاون العسكرية والدفاعية

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القاهرة - سامية سيد - بحث وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، بالرياض الخميس، مع وزير الدفاع البريطاني جون هيلى، الشراكة الاستراتيجية البريطانية، وسبل تعزيزها وتطويرها في مجالات التعاون العسكرية والدفاعية.

كما بحث الجانبان، وفقًا لوكالة الأنباء السعودية (واس)، الجهود المشتركة تجاه التحديات التي تواجه المنطقة، ورؤية البلدين في الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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