شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع السعودى يبحث ونظيره البريطانى تعزيز مجالات التعاون العسكرية والدفاعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، بالرياض الخميس، مع وزير الدفاع البريطاني جون هيلى، الشراكة الاستراتيجية السعودية البريطانية، وسبل تعزيزها وتطويرها في مجالات التعاون العسكرية والدفاعية.

كما بحث الجانبان، وفقًا لوكالة الأنباء السعودية (واس)، الجهود المشتركة تجاه التحديات التي تواجه المنطقة، ورؤية البلدين في الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.