زلزال بقوة 6,6 درجات قبالة بابوا غينيا الجديدة

أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، عن أن "زلزالا بقوة 6,6 درجات ضرب قبالة سواحل بابوا غينيا الجديدة الشرقية"، مشيرة الى أن "الزلزال وقع على عمق 51 كيلومترا وعلى مسافة 123,2 كيلومترا عن بلدة كوكوبو الأقرب إليه".
ولم تصدر أي تحذيرات من تسونامي بعد الزلزال.
تكثر الزلازل في بابوا غينيا الجديدة التي تقع فوق "حزام النار في المحيط الهادئ" حيث تلتقي صفائح تكتونية يؤدّي احتكاكها ببعضها الى نشاط زلزالي وبركاني كثيف.
وعلى الرغم من أنها نادرا ما تتسبب بأضرار كبيرة في هذه المناطق ذات الكثافة السكانية المنخفضة، إلا أنها يمكن أن تؤدي إلى انهيارات أرضية مدمّرة.
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