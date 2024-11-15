شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الإحصاء: قوة العمل فى مصر تجاوزت 30 مليون فرد للربع الثالث لعام 2024 والان مع تفاصيل الخبر

أظهرت بيانات بحث القوى العاملة والهجرة للربع الثالث "يوليو- سبتمبر" لعام 2024، ارتفاع قوة العمل في مصر ليصل إلى 30.059 مليون فرد، بينما كان 29.365 مليون فرد في الربع السابق بنسبة زيادة بلغت 2.4%، وقد بلغ عدد المشتغلين في الحضر 12.752 مليون مشتغل بينما بلغ عدد المشتغلين في الريف 17.307 مليون مشتغل.

وطبقا للحالة العملية فقد سجل عدد المشتغلين بأجــر نقدي 21.835 مليون مشتغل، موزعة بين 18.622 مليون للذكور، و3.213 ملايين للإناث بنسبة 72.7 % من إجمالي المشتغلين، بينما كانت 73.6٪ في الربع السابق، مقابل 71.9 % في الربع المماثل من العام السابق، وبلغ عدد المشتغلين أصحاب الأعمال التي يديرونها ويستخدمون آخرين 938 ألف مشتغل، موزعة بين 887 ألف مشتغل للذكور، و51 ألف مشتغلة إناث بنسبة 3.1٪ من إجمالي المشتغلين، بينما كان 3٪ في الربع السابق مقابل 3.2٪ في الربع المماثل من العام السابق.

وسجل عدد المشتغلين ممن يعملون لحسابهم ولا يستخدمون أحد 5.888 مليون مشتغل، موزعة بين 5.246 مليون مشتغل للذكور، و642 ألف مشتغلة إناث بنسبة 19.6% من إجمالي المشتغلين، بينما كان 19.1% في الربع السابق مقابل 19.3٪ في الربع المماثل من العام السابق، وبلغ عدد المشتغلين المساهمون في أعمال -مشروعات ( داخل الأسرة ) بدون أجر 1.398 مليون مشتغل، موزع بين 572 ألف مشتغل للذكور، و826 ألف مشتغلة إناث بنسبة 4.6٪ من إجمالي المشتغلين، بينما كان 4.3% في الربع السابق، مقابل 5.6% في الربع المماثل من العام السابق.