شكرا لقرائتكم خبر عن The Saints مسلسل وثائقى لـ مارتن سكورسيزي يطرح نوفمبر الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيطرح المسلسل الوثائقى الجديد The Saints الذى قام بإخراجه المخرج العالمى مارتن سكورسيزي، الذى سيدور عن القديسين، وسيعرض فى الفترة ما بين 17 نوفمبر الجارى إلى 8 ديسمبر المقبل، على أن يتم طرح المسلسل على جزأين، مع بث الحلقات الأربع الأخيرة في أبريل 2025، على شبكة Fox.

ستركز كل حلقة من المسلسل الوثائقى The Saints على قديس واحد، وفقًا لبيان صحفي، سيحكى العمل قصة 2000 عام من التاريخ وسيتحدث عن مانية رجال ونساء خاطروا بكل شيء لتجسيد أكثر سمات الإنسانية نبلًا وتعقيدًا - الإيمان.

وفي بيان صحفي حول المسلسل، أكد سكورسيزي: "لقد عشت مع قصص القديسين معظم حياتي، ودائما أفكر في كلماتهم وأفعالهم، وأتخيل العوالم التي سكنوها، والخيارات التي واجهوها، والقدوة التي وضعوها".

وتابع سكورسيزى قائلا:" هذه قصص لثمانية رجال ونساء مختلفين للغاية، كل منهم يعيش في فترات مختلفة تمامًا من التاريخ ويكافح من أجل اتباع طريق الحب الذي كشفته لهم ولنا كلمات يسوع في الأناجيل، أنا متحمس جدًا لـ هذا المسلسل، خاصة أنني أعمل مع العديد من الأشخاص الموثوق بهم والموهوبين".