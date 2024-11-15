شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد دياب: أشكر المتحدة للرياضة على دعمها الدائم للكرة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية، رسالة شكر إلى المتحدة للرياضة على دعمها الدائم للكرة المصرية، وذلك خلال كلمته على هامش الاجتماع السنوي لرابطة الدوريات العالمية المقام في مصر.

وقال أحمد دياب: "نقف في أقدم نقطة في التاريخ ومهد الحضارات وأشكر رئيس روابط العالم بتلبية دعوة مصر على استضافة الاجتماع الثامن".

وأضاف: "منذ إنشاء الرابطة المصرية تعاملنا مع الاتحاد العالمي وتلقينا الدعم الكبير من الروابط العالمية، وحصلنا على العضوية، وبعد ذلك تمت الموافقة على استضافتنا للاجتماع السنوي".

واختتم: "أشكر الشركة المتحدة للرياضة لأنها دائماً داعم كبير لنا وللكرة المصرية".