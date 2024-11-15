أسرار العناية بالبشرة على طريقة النجمات.. نانسي عجرم واحدة منهن

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 15 نوفمبر 2024 08:53 صباحاً - تعتبر عناية النجمات ببشرتهن موضوعاً مثيراً للاهتمام والإلهام، حيث إن النجمات، بفضل متابعتهن الدقيقة لروتين العناية بالبشرة واستخدامهن أفضل المنتجات والخدمات، يقدمن نموذجاً يحتذى به للكثيرات من النساء. إن الروتين الجمالي الذي تتبعه النجمات في العناية ببشرتهن ليست مجرد أساليب جمالية فحسب، بل هي مزيج من العلم والجمال والاهتمام الشخصي. تتطلب البشرة الصحية والمشرقة قدراً كبيراً من الالتزام والاهتمام، وهو ما يعكسه روتين العناية الذي تتبعه النجمات.

تتسم العناية بالبشرة لدى النجمات بالاهتمام الدقيق بأدق التفاصيل، حيث يعتبرن البشرة مرآة لصحتهن العامة وجمالهن. من الروتينات اليومية إلى العلاجات التجميلية المتقدمة، تحرص النجمات على تخصيص الوقت الكافي للعناية ببشرتهن والتأكد من استخدام المنتجات المناسبة التي تناسب نوع بشرتهن ومتطلباتها. هذا الالتزام يضمن الحفاظ على مظهر شاب ونضر، وهو ما ينعكس بشكل واضح على الشاشة وأمام عدسات الكاميرات.

تتمتع النجمات ببشرة مشرقة ونضرة، مما يدفع الكثيرين للتساؤل عن أسرار جمالهن. إليكِ بعض الروتينات التي تتبعها بعض النجمات للعناية ببشرتهن:

نانسي عجرم: البساطة هي المفتاح

https://www.instagram.com/p/C6u2OSqqCMc/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/C6u2OSqqCMc/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/C6u2OSqqCMc/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

تفضل نانسي عجرم روتيناً بسيطاً للعناية ببشرتها، فهي تعتمد على المنتجات الطبيعية قدر الإمكان وتحرص على تنظيف بشرتها بانتظام وترطيبها بشكل جيد. تستخدم نانسي أقنعة طبيعية مصنوعة من المكونات المتوفرة في المنزل مثل العسل والأفوكادو.

نصيحة: يمكنك اتباع أسلوب نانسي واستخدام المكونات الطبيعية المتوفرة في مطبخك لتحضير أقنعة منزلية.

هيفاء وهبي: الاهتمام بالترطيب

https://www.instagram.com/p/C8hbgkjOUDX/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/C8hbgkjOUDX/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/C8hbgkjOUDX/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

تهتم هيفاء وهبي بترطيب بشرتها بشكل مكثف، فهي تستخدم كريمات مرطبة غنية بالزيوت الطبيعية وحمض الهيالورونيك للحفاظ على رطوبة بشرتها ونضارتها.

نصيحة: لا تهملي ترطيب بشرتك، خاصة في فصل الشتاء، واستخدمي مرطباً مناسباً لنوع بشرتك.

أصالة نصري: التركيز على التنظيف

https://www.instagram.com/p/C2DJEs5vTYa/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/C2DJEs5vTYa/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/C2DJEs5vTYa/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

تؤكد أصالة نصري على أهمية تنظيف البشرة بعمق لإزالة الأوساخ والمكياج، فهي تستخدم غسولاً لطيفاً ومناسباً لنوع بشرتها. كما أنها تهتم بإزالة المكياج قبل النوم مباشرة.

نصيحة: نظفي بشرتك مرتين يومياً، صباحاً ومساء، باستخدام غسول مناسب لنوع بشرتك.

دينا الشربيني: حماية البشرة من الشمس

https://www.instagram.com/p/B1v0YnmA3gT/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/B1v0YnmA3gT/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/B1v0YnmA3gT/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

تعتبر دينا الشربيني حماية البشرة من أشعة الشمس الضارة أمراً أساسياً في روتينها اليومي. فهي تستخدم واقي شمس بانتظام، حتى في الأيام الغائمة، لحماية بشرتها من التصبغات والبقع الداكنة.

نصيحة: استخدمي واقي شمس واسع الطيف بحماية لا تقل عن SPF 30 يومياً، حتى في الأيام الغائمة.

نصائح عامة للعناية بالبشرة مستوحاة من النجمات العربيات:

تستمد النجمات العربيات إلهامهن في العناية بالبشرة من مجموعة متنوعة من الروتينات والمنتجات التي تساعدهن في الحفاظ على بشرة صحية ومشرقة. إذا كنتِ ترغبين في تحسين روتين العناية ببشرتك بناءً على نصائح مستوحاة من النجمات العربيات، إليكِ مجموعة من النصائح التي يمكنكِ اتباعها:

الترطيب العميق

استخدام مرطبات غنية: مثل زيت الأركان أو زيت جوز الهند، حيث تساهم هذه الزيوت في ترطيب البشرة بعمق وتوفير العناصر الغذائية الضرورية.

مثل زيت الأركان أو زيت جوز الهند، حيث تساهم هذه الزيوت في ترطيب البشرة بعمق وتوفير العناصر الغذائية الضرورية. تطبيق مرطب بعد الاستحمام: للحصول على أفضل نتائج، ضعي المرطب مباشرة بعد الاستحمام عندما تكون البشرة لا تزال رطبة.

التغذية السليمة

تناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات: مثل الفواكه الطازجة والخضروات. فيتامين C، الموجود في البرتقال والفلفل الأحمر، يعزز من إشراقة البشرة ويعزز إنتاج الكولاجين.

مثل الفواكه الطازجة والخضروات. فيتامين C، الموجود في البرتقال والفلفل الأحمر، يعزز من إشراقة البشرة ويعزز إنتاج الكولاجين. زيادة تناول الأوميغا3: مثل الأسماك الدهنية (السلمون، الماكريل) والمكسرات، حيث تساعد على تحسين مرونة البشرة ومظهرها العام.

الحماية من الشمس

استخدام واقي الشمس: استخدمي واقي شمس بعامل حماية (SPF) لا يقل عن 30 يومياً، حتى في الأيام الغائمة، لحماية البشرة من الأشعة فوق البنفسجية التي تسبب التجاعيد والبقع الداكنة.

استخدمي واقي شمس بعامل حماية (SPF) لا يقل عن 30 يومياً، حتى في الأيام الغائمة، لحماية البشرة من الأشعة فوق البنفسجية التي تسبب التجاعيد والبقع الداكنة. تجنب التعرض المباشر للشمس: خاصة خلال ساعات الذروة (10 صباحاً إلى 4 مساءً).

تنظيف البشرة بعمق

استخدام منظف لطيف: اختاري منظفاً يناسب نوع بشرتك ويزيل الشوائب والمكياج دون تجفيف البشرة.

اختاري منظفاً يناسب نوع بشرتك ويزيل الشوائب والمكياج دون تجفيف البشرة. تنظيف البشرة مرتين يومياً: لتنظيف المسام من الأوساخ والدهون المتراكمة.

التقشير الدوري

التقشير المنتظم: استخدمي مقشراً لطيفاً يحتوي على أحماض الفواكه أو حبيبات طبيعية لتقشير البشرة مرة إلى مرتين أسبوعياً. هذا يساعد على إزالة خلايا الجلد الميتة وتجديد البشرة.

العناية بمنطقة العين

استخدام كريم خاص بالعين: اختاري كريماً يحتوي على مكونات مثل الكافيين أو فيتامين K لتقليل الانتفاخ والهالات السوداء حول العينين.

اختاري كريماً يحتوي على مكونات مثل الكافيين أو فيتامين K لتقليل الانتفاخ والهالات السوداء حول العينين. تجنب فرك العينين: لتقليل فرص ظهور التجاعيد في منطقة العين الرقيقة.

الراحة والنوم الجيد

الحصول على نوم كافٍ: تأكدي من الحصول على 7-9 ساعات من النوم الجيد كل ليلة. النوم الجيد يساعد البشرة على تجديد نفسها والظهور بمظهر صحي.

تأكدي من الحصول على 7-9 ساعات من النوم الجيد كل ليلة. النوم الجيد يساعد البشرة على تجديد نفسها والظهور بمظهر صحي. استخدام وسادة حريرية: قد تساعد الوسائد الحريرية في تقليل احتكاك البشرة وبالتالي تقليل التجاعيد.

إدارة التوتر

ممارسة تقنيات الاسترخاء: مثل التأمل أو اليوغا لتقليل التوتر الذي يمكن أن يؤثر سلباً على مظهر البشرة.

مثل التأمل أو اليوغا لتقليل التوتر الذي يمكن أن يؤثر سلباً على مظهر البشرة. تخصيص وقت للراحة: احرصي على أخذ فترات راحة يومية لتجنب التوتر الزائد الذي يؤثر على صحتك العامة وبشرتك.

استخدام المكونات الطبيعية

تحضير أقنعة طبيعية: مثل قناع العسل والزبادي أو قناع الألوفيرا لترطيب وتجديد البشرة. هذه المكونات تحتوي على عناصر غذائية ومضادات أكسدة مفيدة للبشرة.

مثل قناع العسل والزبادي أو قناع الألوفيرا لترطيب وتجديد البشرة. هذه المكونات تحتوي على عناصر غذائية ومضادات أكسدة مفيدة للبشرة. استخدام الزيوت الطبيعية: مثل زيت الأرغان أو زيت جوز الهند، يمكن أن يكون له تأثيرات مهدئة ومغذية للبشرة.

ملاحظة من "الخليج 365": قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليك استشارة طبيب مختص.