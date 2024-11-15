شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان.. الأمم المتحدة تتمسك بحرية قوات اليونيفيل في الحركة والمراقبة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام جان بيار لاكروا اليوم الخميس، التضامن مع لبنان، وضرورة تمتع اليونيفيل بحرية الحركة والمراقبة حتى تتمكن من تأدية مهامها.

جاء ذلك خلال لقاء لاكروا، وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية موريس سليم ووزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب.

تعاون الجيش اللبناني واليونيفيل

وشدد الوزير بو حبيب على تمسك الحكومة اللبنانية بتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 بكامل مندرجاته وبشكل متوازٍ، ودعمها التعاون الكامل بين الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل، واستعدادها التام لتعزيز انتشار الجيش جنوب نهر الليطاني بعد وقف إطلاق النار.



وأكد أهمية الحفاظ على سلامة قوات اليونيفيل ومقراتها، لافتًا في هذا الإطار الى البيان الصحفي الذي صدر عن مجلس الأمن بإجماع أعضائه دعما لليونيفيل، والذي أدان التعرض لها، ودعا إلى احترام سلامة أفرادها وأمنهم.

تمسك لبناني

وأكد وزير الدفاع موريس سليم خلال لقائه لاكروا، تمسك لبنان ببقاء القوات الدولية في الجنوب لتتعاون مع الجيش اللبناني المنتشر معها في تنفيذ القرار 1701 بكامل مندرجاته، الذي أعلن لبنان مرارًا التزامه تطبيقه بعد وقف النار، فيما يمتنع الاحتلال عن التجاوب مع الإرادة الدولية بوقف حربها الإجرامية على لبنان.