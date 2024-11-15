شكرا لقرائتكم خبر عن ولى العهد السعودى يبحث مع الرئيس الفرنسى هاتفيا العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، في اتصال هاتفي، الخميس، مع الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية، تطورات الأوضاع الإقليمية والجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار.

وجرى خلال الاتصال، وفقًا لوكالة الأنباء السعودية (واس)، استعراض تطور العلاقات بين السعودية وفرنسا، كما تم بحث عدد من الموضوعات الخاصة بالتعاون الثنائي في مختلف المجالات.