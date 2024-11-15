اخبار الخليج

ولى العهد السعودى يبحث مع الرئيس الفرنسى هاتفيا العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن ولى العهد السعودى يبحث مع الرئيس الفرنسى هاتفيا العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث الأمير بن عبد العزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء، في اتصال هاتفي، الخميس، مع الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية، تطورات الأوضاع الإقليمية والجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار.

وجرى خلال الاتصال، وفقًا لوكالة الأنباء (واس)، استعراض تطور العلاقات بين السعودية وفرنسا، كما تم بحث عدد من الموضوعات الخاصة بالتعاون الثنائي في مختلف المجالات.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا