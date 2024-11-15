شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم .. انطلاق الجولة الثامنة لدوري الكرة النسائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام اليوم الجمعة، منافسات الجولة الثامنة من الدوري الممتاز لكرة القدم النسائية، حيث تقام 6 مباريات في تمام الساعة 2,30 عصرا، حيث يواجه المقاولون العرب نظيره فريق اتحاد بسيون، والمصري البورسعيدي يواجه فريق المعادي واليخت، وفي مواجهة صعبة يواجه نادي الزمالك نظيره مودرن سبورت، وبالم هيلز يواجه فريق بيراميدز، والطيران يواجه نظيره فريق انبي، والأهلي يواجه فريق الجونة .



فيما تأجلت مباراة فريق البنك الأهلي مع نظيره فريق مسار ، بسبب مشاركة الأخير في دوري أبطال افريقيا للسيدات والمقامة حاليا في المغرب .



ويعتلي فريق النادي الأهلي وفريق البنك الأهلي ترتيب الدوري المصري للكرة النسائية، بواقع 18 نقطة لكل فريق جمعها من خلال لعبه 6 مباريات ، ويليهما كل من مسار ووادي دجلة وفريق زد بـ 15 نقطة، حيث خاض فريق مسار 5 مباريات حتى الآن قبل تأجيله لمباراتين له للمشاركة في دوري أبطال إفريقيا، وكذلك جمعا وادي دجلة وزد 15 نقطة من خلال خوضه لـ6 مباريات فاز في 5 مباريات منهم.



وجاء ترتيب الدوري النسائي كالتالي:



الأهلي 18 نقطة

البنك الأهلي 18 نقطة

مسار 15 نقطة

وادي دجلة 15 نقطة

زد 15 نقطة

مودرن سبورت 12 نقطة

الطيران 10 نقاط

الزمالك 9 نقاط

بيراميدز 9 نقاط

الجونة 9 نقاط

المقاولون العرب 6 نقاط

بالم هيلز 5 نقاط

إنبي 4 نقاط

المعادي واليخت 3 نقاط

الاتحاد السكندري نقطة

اتحاد بسيون نقطة

المصري دون نقاط