شكرا لقرائتكم خبر عن القانون يحدد موارد التحالف الوطنى للعمل الأهلى لاستمراره فى عمله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نصت المادة 17 من قانون التحالف الوطنى للعمل الأهلى ،على أن تُعد أمـوال التحالف أمـوال خاصـة، ويكـون لـه مـوازنـة خاصـة يـتم إعـدادها طبقا للقواعـد التي تحددها لائحة النظام الأساسي.

وحدد الفصل الرابع من قانون القانون موارد التحالف الوطنى لإمكانية استمراره في العمل التنموي وتتمثل في الآتي:

ريع أو عائد بيع أي من الأصول المملوكة له

.1-أموال التبرعات والهبات والمنح النقدية والعينية التي يتلقاها من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية المصرية.

2- اشتراكات أعضائه على النحو المبين بلائحة النظام الأساسي.

3- المـنـح النقديـة والعينيـة التـي يتلقاهـا مـن الأشخاص الطبيعيـة أو الاعتباريـة الأجنبية، وذلك بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء.

4- ما قد تخصصه الدولة له كمساهمات.

5- أي موارد أخرى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الأمناء

6-عائد استثمار أمواله.