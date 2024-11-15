شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يواجه الرأس الأخضر الليلة فى تصفيات أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

يلتقي منتخب مصر بقيادة حسام حسن، مع مضيفه الرأس الأخضر، في السادسة مساء اليوم الجمعة على ملعب "كاب فيردي الوطني"، ضمن منافسات الجولة الخامسة من المجموعة الثالثة في تصفيات كأس أمم أفريقيا القادمة المقرر أقامتها بالمغرب العام المقبل 2025.

وتأهل منتخب مصر لنهائيات أمم أفريقيا 2025 في المغرب، بعدما حصد 12 نقطة من 4 مواجهات، حيث حقق العلامة الكاملة بالفوز على موريتانيا ذهابا وإيابا، وبتسوانا ذهابا والرأس الأخضر ذهابا.

وضمت قائمة منتخب مصر لمباراتي كاب فيردي وبتسوانا كلا من: "حراسة المرمى: محمد الشناوي- المهدي سليمان محمد عواد- مصطفي شوبير، وخط الدفاع: أحمد رمضان بيكهام- حسام عبدالمجيد- حمدي فتحي- محمد أحمد ربيعه- محمد حمدي- أحمد نبيل كوكا - أحمد عيد- محمد شحاتة، وفي خط الوسط: محمود صابر- عمر كمال- مروان عطية- محمود تريزيجيه- نبيل عماد دونجا- ناصر ماهر- مصطفى فتحي- طاهر محمد طاهر- عمر مرموش- إبراهيم عادل- محمود عبدالحفيظ زلاكا، وخط الهجوم: مصطفى محمد- أسامة فيصل.

حقق منتخب مصر الفوز على الرأس الأخضر بثلاثية نظيفة في الجولة الأولى بينما حقق منتخب موريتانيا الفوز على نظيره بوتسوانا بهدف نظيف في نفس الجولة، وشهدت الجولة الثانية فوز منتخب مصر على بوتسوانا برباعية نظيفة بينما فاز الرأس الأخضر على موريتانيا بهدفين دون رد.

وشهدت منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الثالثة فوز مصر على موريتانيا بثنائية نظيفة كما فاز بوتسوانا على الرأس الأخضر بهدف نظيف ، كما شهدت الجولة الرابعة فوز مصر على موريتانيا بهدف نظيف سجله عمر مرموش وبنفس النتيجة فاز بوتسوانا على الرأس الأخضر.

وتأهل منتخب مصر الأول لكرة القدم للمرة 27 إلي نهائيات كأس الأمم الإفريقية وذلك بعد تحقيق العلامة الكاملة في أول 4 مباريات بالتصفيات.

ونجح منتخب مصر من التأهل إلي بطولة أمم أفريقيا بغض النظر عن نتيجة مباراتي الجولة الخامسة والسادسة من التصفيات .

وشارك منتخب مصر على مدار تاريخه في بطولة كأس الأمم الإفريقية 26 مرة حيث يعد هو الأكثر مشاركة ما بين المنتخبات وذلك أعوام 1957، 1959، 1962، 1963، 1970، 1974، 1976، 1980، 1984، 1986، 1988، 1990، 1992، 1994، 1996، 1998، 2000، 2002، 2004، 2006، 2008، 2010، 2017، 2019، 2021، 2023.

كما يمتلك منتخب مصر في رصيده 7 ألقاب للبطولة الإفريقية أعوام 1957، 1959، 1986، 1998، 2006، 2008، 2010 ليعد هو الأكثر تتويجا باللقب القاري.