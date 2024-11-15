أشار نقيب وكالات السفر جان عبود، في حديث إذاعي، الى أن "مطار بيروت كان يتعاون مع 75 شركة طيران وحركة الوصول والمغادرة كانت تصل الى 15 الف راكب فيما اليوم وحدها شركة طيران الشرق الاوسط تعمل مع حركة تصل الى 3 الاف راكب".
ولفت عبود، الى أننا "خسرنا منذ 8 تشرين الأول الاقبال السياحي الضخم ونسبة الحجوزات خلال الاعياد لا تزال خجولة".
كانت هذه تفاصيل خبر عبود: وحدها شركة طيران الشرق الاوسط تعمل في مطار بيروت ونسبة الحجوزات خلال الاعياد لا تزال خجولة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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