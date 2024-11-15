عبود: وحدها شركة طيران الشرق الاوسط تعمل في مطار بيروت ونسبة الحجوزات خلال الاعياد لا تزال خجولة

أشار نقيب وكالات السفر جان عبود، في حديث إذاعي، الى أن "مطار بيروت كان يتعاون مع 75 شركة طيران وحركة الوصول والمغادرة كانت تصل الى 15 الف راكب فيما اليوم وحدها شركة طيران الشرق الاوسط تعمل مع حركة تصل الى 3 الاف راكب".

ولفت عبود، الى أننا "خسرنا منذ 8 تشرين الأول الاقبال السياحي الضخم ونسبة الحجوزات خلال الاعياد لا تزال خجولة".