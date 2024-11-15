شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يواجه النصر الليبى فى مهرجان اعتزال خالد حسين والان مع تفاصيل الخبر

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره النصر الليبي اليوم الجمعة ضمن مهرجان اعتزال خالد حسين نجم الكرة الليبية، واستبعد الجهاز الفني بقيادة البرتغالى جوزيه جوميز 13 لاعبا من قائمة الفريق.

ويأتي على رأس المستبعدين أحمد مصطفى "زيزو" (إصابة)،محمد حمدي (إصابة)، عمر جابر (إجهاد عضلي) محمود الونش، محمد عواد، ناصر ماهر، حسام عبد المجيد، نبيل عماد دونجا ، محمد شحاتة، عمر فرج، حمزة المثلوثى،محمود بنتايك وأحمد فتوح.

وتواجد مهاب ياسر ومحمد عاطف واللذان استبعدهما جوميز المدير الفني للزمالك من التدريبات الجماعية خلال الفترة الماضية فضلا عن تواجد التونسي سيف الدين الجزيري بعد غيابه عن مباراة سموحة الماضية بالدوري كما ضم البرتغالي سيدي ندياي وجيفرسون كوستا.