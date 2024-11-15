ميرنا وليد - بيروت - إحتفلت ملكة جمال لبنان السابقة مايا رعيدي بعيد ميلادها، مشاركة الجمهور مجموعة صور عبر حسابها الخاص.

وإختارت مايا رعيدي لهذه المناسبة فستاناً باللون الأسود، طويلاً وضيقاً وبفتحة كشفت عن بطنها وظهرها، ورشاقتها.

وعلقت مايا رعيدي على المنشور قائلة: "عام أكبر، وقرب أكثر من الأحلام".

وكانت قد احتفلت مايا رعيدي بزفافها للمرة الثانية من شريف فهمي كراغولا في اليونان، في الملعب الأولمبي حيث جمعت أفراد العائلة والأصدقاء. وتألقت العروس بفستان رائع من تصميم المصمم اللبناني جورج حبيقة، وكانت المفاجأة أن الفنان المصري عمرو دياب هو من أحيا حفل الزفاف، وقدم باقة من أجمل أغنياته.

وانتشرت العديد من مقاطع الفيديو من حفل الزفاف، وتغزل الجمهور بالعروس وجمالها، وباركوا لها على هذه الخطوة اللافتة في حياتها.

يذكر أن الثنائي كانت قد تزوج في شهر أيار/مايو الماضي في لندن، وأقاما حينها حفل عشاء مصغر.

كانت هذه تفاصيل خبر مايا رعيدي تحتفل بعيد ميلادها.. وتختار هذا الفستان البالغ الأناقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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