"جويش إنسايدر" عن مصادر إسرائيلية: اتفاق وقف إطلاق النار بلبنان يتضمن مشاركة أمريكية لضمان وقف تسليح حزب الله

كشفت صحيفة "جويش إنسايدر"، نقلا عن مصادر إسرائيلية، بأن "اتفاق وقف إطلاق النار بلبنان يتضمن مشاركة أمريكية لضمان وقف تسليح دحزب الله".

وأمس، أفادت معلومات قناة الجديد، بأن "السفيرة الاميركية ليزا جونسون سلمت رئيس مجلس النواب نبيه بري ورقة خطية تتضمن مقترح حل وقف اطلاق النار".

ووفقاً للمصادر، سلمت جونسون رئيس المجلس النيابي نبيه بري ورقة الاتفاق أو ما يسمى بمقترح الحل، نيابة عن آموس هوكستين، وترتكز ورقة الاتفاق هذه، على القرار 1701، بلا أي زيادة أو نقصان.

وبحسب معلومات الجديد فإن "المقترح يستلزم دراسة قبل الرد لاسيما وان بري سيتشاور مع حزب الله المعني مباشرة بوقف اطلاق النار".