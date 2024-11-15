شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة الدواجن اليوم.. أسعار الفراخ البيضاء فى الأسواق والان مع تفاصيل الخبر

ننشر أسعار الفراخ البيضاء مستهل تعاملات اليوم الجمعة وفق بيانات بورصة الدواجن، ويسجل سعر الكيلو 70 جنيها للكيلو تسليم أرض المزرعة وفى مناطق يصل 69 جنيها وسط فروق طفيف من مزرعة إلى أخرى.

وبلغ سعر كيلو الفراخ البيضاء تسليم أرض المزرعة 69 إلى 70 جنيهاً، ويصل السعر النهائى للمستهلكين بين 80 جنيها إلى 90 جنيها وفق كل محافظة.

وسجل سعر الفراخ الساسو 88 و87 جنيها بالمزرعة خلال تعاملات اليوم كما استقر سعر الكتكوت الأبيض 36 جنيها والكتكوت الساسو 18 جنيهاً وهو ما يساهم في استقرار الأسواق.

واستقرت أسعار البيض الأبيض فى الأسواق للمستهلكين ليصل سعر الكرتونة 157 جنيهًا والبلدي 147 جنيهًا و160 جنيهًا للبيض الأحمر.