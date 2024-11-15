تكنولوجيا: ترقب إصدار Slim في حدث سامسونج “Galaxy S25 Unpacked” القادم

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تجذب العملاق الكوري الكثير من الأضواء في ترقب لإنطلاق حدث “Galaxy S25 Unpacked”، وفي تفاصيل جديدة أُشير إلى أن إصدار Slim سيكون جزء من الحدث المرتقب.

كشفت تسريبات نشرت مؤخراً عن الجدول الزمني لإطلاق سلسلة هواتف Galaxy S25، حيث تخطط سامسونج لبدء تلقي طلبات التسجيل قبل بدء الحجز المسبق للجيل الجديد من هواتفها في 5 من شهر يناير، بينما ينطلق حدث Unpacked رسمياً في 22 أو 23 من يناير.

وفي تفاصيل جديدة جاءت من أحد المصادر في كوريا، أشير فيها إلى أن حدث “Galaxy S25 Unpacked” ينطلق في النصف الثاني من شهر يناير من العام المقبل على أن يعقد الحدث في مدينة سان فرانسيسكو.

بينما حدد تقرير أخر يوم 31 من يناير لإنطلاق الحدث، على أن تتوفر السلسلة الجديدة للأسواق في 7 من فبراير أو بعد مرور أسبوعين على الإعلان الرسمي على غرار سلسلة Galaxy S24.

ولقد أشار التقرير إلى أن إصدار Slim سيكون جزء من حدث Unpacked القادم، لذا ستقدم سامسونج الإصدار الرئيسي مع هاتف Galaxy S25 Plus، وGalaxy S25 Ultra وأيضاً الإصدار الجديد Galaxy S25 Slim.

وتختلف هذه التفاصيل عن تسريبات سابقة أُشير فيها إلى أن سامسونج ستقدم هاتف S25 Slim بشكل منفصل في حدث ينطلق في الربع الثاني من 2025.

أيضاً أشارت التسريبات السابقة إلى أن إصدار Slim سيأتي بأنحف تصميم قدم في إصدارات Galaxy حتى الآن، وفي تفاصيل نشرت مؤخراً كُشِف عن صعوبة تطوير هاتف بتصميم نحيف بسماكة 6مم، بشكل خاص مع دعم هذا الإصدار بكاميرة “Ultra” الرئيسية المميزة بدقة 200 ميجا بيكسل وفقاً لما جاء في تفاصيل نشرت مؤخراً.

إلا أن تطوير سامسونج لهاتف يأتي بأنحف تصميم قدم في إصدارات Galaxy قد يستحق الإنتظار بالفعل لتسليط الضوء على رؤية سامسونج في هذا الإصدار الجديد الذي ينضم العام المقبل لسلسلة Galaxy S.

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