تكنولوجيا: هاتف vivo S20 Pro يأتي بأفضل مواصفات لإصدار من الفئة المتوسطة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعقد شركة vivo مؤتمر في وقت لاحق هذا الشهر لكشف النقاب عن سلسلة هواتف vivo S20، وتسلط أحدث التسريبات الضوء على إصدار Pro بشكل خاص، الذي يأتي بمواصفات مذهلة لإصدار من الفئة المتوسطة.

في تفاصيل نشرت مؤخراً عبر “Digital Chat Station” كُشِف عن ملامح مواصفات هاتف vivo S20 Pro الذي ينطلق قريباً بشاشة LTPS OLED مميزة بإنحناء من الجهات الأربعة، وتأتي بحجم 6.67 إنش، ودقة عرض 1260 في 2800 بيكسل.

وتدعم vivo هذا الإصدار بكاميرة سيلفي بدقة 50 ميجا بيكسل، كما تضم الكاميرة الخلفية مستشعر رئيسي IMX921 بدقة 50 ميجا بيكسل، ومستشعر بزوايا فائقة الإتساع بدقة 50 ميجا بيكسل، مع مستشعر IMX882 من سوني بدقة 50 ميجا بيكسل مع عدسات periscope telephoto لتكبير بصري حتى 3 مرات.

كما ينطلق هاتف Pro بمعالج Dimensity 9300 Plus، ومستشعر ضوئي للبصمة مدمج في الشاشة، ويدعم هذا الإصدار بطارية بقدرة 5500 mAh، مع تقنية الشحن السريع بقدرة 90W.

يذكر أن تفاصيل سابقة كشفت عن دعم الإصدار الرئيسي من السلسلة بمعالج Snapdragon 7 Gen 3، كما يأتي بقدرة بطارية 6500 mAh، وتصميم بسماكة 7.19مم، مع وزن 185.5 جرام.

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