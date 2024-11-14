تكنولوجيا: تطبيق Google Gemini يتوفر الآن لمستخدمي منصة iOS

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة جوجل اليوم عن إطلاق تطبيق Google Gemini لمستخدمي أجهزة وهواتف iOS، والذي يأتي بعدد من مميزات منصة الذكاء الإصطناعي للمستخدمين.

يمكن لمستخدمي هواتف الأيفون الآن تجربة مميزات روبوت الدردشة Gemini عبر تطبيق مخصص لمنصة iOS، والذي يتيح للمستخدمين التواصل مع روبوت الدردشة عبر الكاميرة، الإدخال النصي أو الإدخال الصوتي.

ويقدم التطبيق المخصص الآن المهام الرئيسية التي قدمت عبر القسم الخاص ل”Gemini” في تطبيق Google، كما يقدم التطبيق إضافة جديدة وهي الوصول السريع والمباشر لخدمة “Gemini Live”، والتي تقدم ميزة الدردشة في الوقت الفعلي مع مساعد الذكاء الإصطناعي.

أيضاً يمكن لمستخدمي هواتف iPhone 15 Pro أو سلسلة هواتف iPhone 16 تنشيط تطبيق Gemini بتجربة سريعة عبر زر الأكشن لتجربة سريعة للحصول على نتائج البحث أو بدء محادثة مع روبوت الدردشة.

يذكر أن تطبيق “Google Gemini” لن يدعم التحكم في التطبيقات، أي على غرار التطبيقات المنافسة في منصة iOS، كما أن التطبيق لن يدعم التحكم في إعدادات النظام.

المصدر