حسين الجسمي ينعي شقيقه .. "فراقك صعب"

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 15 نوفمبر 2024 02:50 صباحاً - نعى المُطرب الإماراتي حسين الجسمي شقيقه جمال الجسمي والذي رحل عن عالمنا خلال الساعات الماضية الماضية قائلًا: "فراقك صعب". حسين الجسمي ينشر صورة لشقيقه الراحل ونشر الفنان حسين الجسمي صورة لشقيقه الراحل جمال الجسمي عبر حسابه الرسمي بـ"X" وعلق على الصورة بمنشور قال فيه: "فراقك صعب" ورمز تعبيري لقب مكسور. وفاة شقيق المُطرب حسين الجسمي

يُذكر أن الفنان الإماراتي حبيب غلوم كان قد أعلن وفاة الشقيق الأكبر للمُطرب حسين الجسمي بعد تعرضه لأزمة صحية سافر بسببها للعلاج بإحدى المستشفيات في الولايات المتحدة الأمريكية.

وكان قد نشر الفنان حبيب غلوم منشور عبر حسابه الخاص بـ"فيسبوك" أعلن من خلاله نبأ الوفاة قائلًا: "لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الأخ والزميل جمال الجسمي في ذمة الله شقيق كل من الفنان الكبير حسين الجسمي والاعلامي صالح الجسمي والملحن فهد الجسمي الله يرحمه ويغفر له ويصبر أهله ومحبينه خالص التعازي للأسرة الكريمة وللأسرة الفنية في الامارات إنا لله وإنا إليه راجعون".

حبيب غلوم يكشف الحالة الصحية لشقيق الفنان حسين الجسمي وصباح اليوم كان قد نشر الفنان الإماراتي حبيب غلوم منشور عبر حسابه الخاص بـ"X" صورة تجمعه بالراحل جمال الجسمي، ومن خلال منشوره طلب من مُتابعيه الدعاء له أثناء علاجه بإحدى مستشفيات الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال الفنان حبيب غلوم في منشوره: "دعواتكم أيها الأحبة لأخينا جمال الجسمي شقيق الفنان الكبير حسين الجسمي حيث يرقد في أحد مستشفيات أمريكا بحاجة ماسة لقلوبكم البيضاء ودعواتكم الصادقة اللهم اشفه وعافه وأرجعه لوطنه وأهله وصحبه سالماً معافى يارب العرش العظيم".



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