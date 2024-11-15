الأمير الحسين يضم ابنته الأميرة إيمان لفريق النشامى

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 15 نوفمبر 2024 01:19 صباحاً - الأميرة إيمان بنت الحسين، أحدث وأصغر عضوة في العائلة المالكة الأردنية، لها نصيب كبير من ظهورها الإعلامي على الحساب الخاص لوالدها الأمير الحسين وجدتها الملكة رانيا العبدلله، إذ يحرصان من الحين للآخر على مشاركة صور تجمع كل منهما بها، لتعبر عن الفرحة التي يشعران بها لوجودها في العائلة.

الأميرة إيمان أصغر عضوة في فريق النشامى

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شارك الأمير الحسين منذ قليل من خلال حسابه الرسمي على إنستغرام، صورة تجمعه بصغيرته الأميرة إيمان وهو يحملها ووجها للكامير. وبينما يرتدي الأمير الحسين تي شيرت أسود عليه شعار المنتخب الأردني الملقب بـ "فريق النشامى"، كانت الأميرة إيمان ترتدي "سلوبت" أبيض مطبوعاً عليه نفس الشعار لفريق النشامى، ووصف الأمير الحسين ابنته بأصغر عضوة في الفريق، إذ قال في تعليقه على الصورة: "النشمية الصغيرة قبل المباراة!".

وقد خاض فريق النشامى مباراة أمام المنتخب العراقي في تصفيات كأس العالم 2026، والتي انتهت بالتعادل السلبي.

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الأمير الحسين والأميرة رجوة يدعمان المنتخب الأردني

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في وقتٍ سلبق من الشهر الماضي، نشر الحساب الرسمي لقناة المملكة وقناة عمّان صور للأمير الحسين بصحبة زوجته الأميرة رجوة الحسين- في أول مشاركة لها بعد ولادتها الأميرة إيمان- وهما يشاهدان المباراة في المدرجات، ويشجعان المنتخب الأردني (منتخب النشامى) خلال مواجهة المنتخب العُماني على ستاد عمّان الدولي، ضمن الدور الحاسم من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026. وانتهت المباراة بفوز المنتخب الأردني على المنتخب العُماني 4 مقابل لا شيء. وظهرت الفرحة العارمة على ولي العهد والأميرة رجوة بعد انتهاء المباراة.

كما نشر الأمير عبر خاصية "ستوري" بانستغرام، فيديو احتفالات لاعبي المنتخب بالفوز والتأهل، وعلق عليها قائلاً: "الحمدلله مبارك لنا الفوز".

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