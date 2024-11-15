الامارات | التشيك تتجه لحظر مشروبات الطاقة للأقل من 15 عاماً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعتزم حكومة التشيك حظر بيع وتقديم مشروبات الطاقة للأطفال أقل من 15 عاماً.

وقدّم وزير الزراعة التشيكي، ماريك فيبورني، مشروع قانون، أمس، من شأنه حماية صحة الأطفال من الآثار غير المرعوب فيها للمنشّطات المختلفة.

ويقترح مشروع القانون حظر بيع مشروبات الطاقة في المدارس والمنشآت الصحية ودور الأطفال.. يشار إلى أن مشروبات الطاقة غالباً ما تحتوي على كميات كبيرة من السكر والكافيين.

وانتقدت الرابطة التشيكية لمنتجي المشروبات غير الكحولية الحظر المقترح، ووصفه رئيس الرابطة، ميشال ديتيرت، بـ«القيد الغريب على حرية ريادة الأعمال»، ما يعني عملياً حظر البيع في آلات البيع، وبدلاً من القيود اقترح أن يكون التركيز على التعليم.

ومازال يتعين أن توافق غرفتا البرلمان في براغ على التشريع، لكن الائتلاف الحكومي الليبرالي المحافظ يحظى بأغلبية في المجلسين.