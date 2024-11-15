الامارات | لمنع تآكل الشواطئ باحثون يصعقون الرمال بالكهرباء

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -

يأمل فريق من الباحثين أن يتمكن من حماية ساحل كاليفورنيا من التآكل في المستقبل من خلال صعق الرمال بالكهرباء.

ومن المعروف أن ساحل كاليفورنيا يتآكل بوتيرة يخشى بعض الخبراء أن تتسارع مع ارتفاع مستويات سطح البحر في مواجهة تغير المناخ، حيث ناضلت لعقود من الزمان، أطقم البناء لدعم الشواطئ والمنحدرات، وإنقاذ المنازل، وفي بعض الحالات أحياء بأكملها، بتقنيات تتراوح من الأسمنت إلى الجدران البحرية الصخرية. ولكن الآن، يعتقد فريق بحثي من جامعة نورث وسترن أنه قد يكون لديهم حل آخر: لصق الرمال في مكانها عن طريق صعقها بالكهرباء. أو كما يقول البروفيسور أليساندرو روتا لوريا "باختصار، تسمح لنا هذه الأعمال بربط الرمال باستخدام الطاقة الكهربائية" وفقا لمحطة أي بي سي.

ولفهم هذه العملية، يقول إنه يجب علينا النظر إلى المحار وبلح البحر - المخلوقات التي تستخدم عملية التمثيل الغذائي لتحويل عناصر مثل الكالسيوم الموجود في مياه البحر إلى أصداف صلبة. ويقول إن نفس هذه الكتل الكيميائية الأساسية موجودة بكثرة على طول الساحل، في انتظار التحول.

ويشرح : باستخدام الكهرباء، يمكننا في الواقع تحويل هذه المعادن، التي تذوب داخل الماء إلى أشكال صلبة. لذا، يمكننا تحويلها إلى مواد صلبة، ويمكننا تحويلها إلى عوامل ربط. لذا، في الأساس، نحن نستخدم المكونات الطبيعية لمياه البحر لربط التربة".

وفي التجارب التي تم التحكم فيها، استخدم الباحثون تيارات كهربائية خفيفة لتجميد المواد الرملية إلى مادة تشبه الصخور. يعتقد روتا لوريا أن الرمال المتصلبة يمكن أن تكون أرخص وأكثر كفاءة في صد تآكل السواحل من طرق الهندسة الحالية. ويقول إن الفريق لديه مفاهيم لنظام توصيل يشبه الشبكة يمكنه كهربة وتصلب مناطق ساحلية أكبر.

وأوضح "إنها قابلة للتطوير بشكل كبير، لأنه في الواقع، يمكنك هندسة ذلك بحجم معين، ومن ثم يمكنك فقط نسخه ولصقه ونشره على أسطح واسعة جدًا".ويمكن استخدام التقنية المحتملة بالاشتراك مع حلول هندسية أخرى."

ويعتقد العديد من الباحثين أن هناك حاجة إلى مزيج من التقنيات فقط لكسب الوقت، بما في ذلك ربما دعم الساحل عن طريق تقوية الرمال حرفيًا. وفيما يتعلق بالمخاوف البيئية، يعتقد فريق نورث ويسترن أن الكهرباء المنخفضة المستوى لن تشكل تهديدًا للحياة البحرية. ويقولون إن العملية قابلة للعكس بالفعل.