رئيس بلدية الغبيري: الغارة الأخيرة هي الغارة الحادية عشرة في أقل من 48 ساعة على الغبيري

كشف رئيس بلدية الغبيري معن الخليل، أن "الغارة الإسرائيلية الأخيرة هي الغارة الحادية عشرة في أقل من 48 ساعة على منطقة الغبيري".

وأوضح، بحسب ما نقلت قناة "المنار"، أن "الغارات الأخيرة استهدفت محيط البلدية وشارع الغبيري الرئيسي ما أدى إلى دمار كبير".

وأضاف "صامدون وباقون وسنعيد بناء ما تم تدميره".

وفي وقت سابق من اليوم شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة عنيفة جدا على منطقة الغبيري بعد تهديدات أطلقها الجيش الإسرائيلي.