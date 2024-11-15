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الدفاع الفلسطينى يناشد المجتمع الدولى بفك حصار الاحتلال على شمال غزة

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القاهرة - سامية سيد - كتب عبد الوهاب الجندى

الجمعة، 15 نوفمبر 2024 10:33 ص

طالب الدفاع المدني الفلسطيني في غزة، المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية بالاستجابة لنداءات واستغاثات ومعاناة آلاف المواطنين المحاصرين في شمال قطاع غزة بفعل استمرار الجرائم الإسرائيلية، والسعي الجاد لعودة عمل الدفاع المدني وتشغيل مركباته المعطلة هناك في بلدة بيت لاهيا.

وقال الدفاع المدني: ما يزال معطل قسرا في كافة مناطق شمال قطاع غزة بفعل الاستهداف والعدوان الإسرائيلي المستمر، وبات آلاف المواطنون هناك بدون استجابة إنسانية ورعاية و إغاثة طبية.

وأشار في بيان اليوم الجمعة، إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي هاجم، بتاريخ 23 أكتوبر 2024 طواقم الدفاع المدني في شمال قطاع غزة وسيطر على مركباته وشرد معظم عناصره إلى وسط وجنوب القطاع واختطف 10 منهم.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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