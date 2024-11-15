شكرا لقرائتكم خبر عن دورية تابعة لليونيفيل تتعرض لإطلاق نار من مجهولين فى جنوب لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت قوة الأمم المتحدة المؤقتة فى لبنان "اليونيفيل"، تعرض دورية تابعة لها لإطلاق نار من مجهولين قرب بلدة قلاوية فى جنوب لبنان، مضيفة أنها فتحت تحقيقًا فى الهجوم وتطلب من السلطات اللبنانية كذلك التحقيق فيه وتقديم الجناة إلى العدالة.



وذكرت القوة الأممية - فى بيان اليوم - أن "دورية تابعة لليونيفيل بالقرب من قلاوية لاحظت مخبأ للذخيرة على مقربة من الطريق.. وبعد إبلاغ القوات المسلحة اللبنانية باكتشافه، واصل جنود حفظ السلام مسارهم المخطط له.. وبعد فترة وجيزة، خرجوا من مركباتهم لإزالة بعض الأنقاض من الطريق.. وعند عودتهم إلى مركباتهم، أطلق شخصان مجهولان أو ثلاثة نحو 30 طلقة فى اتجاههم".



وأضافت أن "أفراد حفظ السلام ردوا بإطلاق النار من مركباتهم وانتقلوا إلى مكان آمن.. ولم يصب أيًا منهم بأذى ولم تلحق أى أضرار بالمركبات"، مشيرة إلى أنها "فتحت تحقيقًا فى الهجوم ومن غير الواضح ما إذا كان اكتشاف مخبأ الأسلحة والهجوم مرتبطين بشكل مباشر".



وذكَّرت اليونيفيل بـ"عدم جواز استهداف جنود حفظ السلام، على الإطلاق، وأن إطلاق النار عليهم يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولى والقرار 1701"، مضيفة: "نذكر السلطات اللبنانية بمسؤوليتها عن ضمان سلامة وأمن جنود حفظ السلام الذين يقومون بأعمال حساسة ومهمة على الأراضى اللبنانية"، مشيرة إلى أنها "طلبت من السلطات اللبنانية إجراء تحقيق كامل وشامل فى هذا الحادث وتقديم الجناة إلى العدالة".