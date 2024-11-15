شكرا لقرائتكم خبر عن التلفزيون اللبنانى: طيران إسرائيل شن سلسلة غارات على قرى الضاحية الجنوبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفاد التلفزيون اللبنانى بأن الجيش الإسرائيلى نفذ غارة على قرية برج رحال في قضاء صور بمحافظة الجنوب.

كما شن الطيران الإسرائيلي 4 غارات على بلدة تبنين بقضاء بنت جبيل في محافظة النبطية جنوبي البلاد، وغارة أخرى على الغبيري في الضاحية الجنوبية لبيروت.

ومن جانبه، أصدر الجيش الإسرائيلى أوامر إخلاء جديدة في منطقة الغبيري وبرج البراجنة بالضاحية الجنوبية لبيروت.