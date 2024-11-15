شكرا لقرائتكم خبر عن 13 شهرا من العدوان الإسرائيلى.. البنك الدولى: 8.5 مليار دولار خسائر لبنان من الحرب والان مع تفاصيل الخبر

قدر البنك الدولى أن لبنان، الذى يعانى بالفعل من أزمة اقتصادية حادة عصفت بالبلاد منذ عام 2019، قد تضرر بمبلغ 8.5 مليار دولار (6.7 مليار جنيه إسترلينى) من الأضرار المادية والخسائر الاقتصادية من 13 شهرًا من حرب إسرائيل.



وقُدرت الأضرار التى لحقت بالبنية التحتية المادية وحدها بنحو 3.4 مليار دولار (2.7 مليار جنيه إسترليني)، بينما بلغ إجمالي الخسائر الاقتصادية 5.1 مليار دولار (4 مليارات جنيه إسترليني).

تحمل الإسكان العبء الأكبر من الدمار حيث تضرر ما يقرب من 100 ألف وحدة، بإجمالي 3.2 مليار دولار (2.5 مليار جنيه إسترليني) من الدمار والخسائر.