إب.. مليشيا الحوثي تختطف ناشطًا خلال تصويره بث مباشر في وسائل التواصل

المنامة - ياسر ابراهيم - اختطفت مليشيا الحوثي، اليوم الخميس، ناشطًا إعلاميًا على خلفية تصويره أثناء مروره في إحدى الطرق، بمحافظة إب، وسط البلاد.

وذكرت مصادر محلية أن مليشيا الحوثي اختطفت الناشط "صلاح الزوقري" خلال قيامه ببث مباشر على صفحته في وسائل التواصل أثناء تصويره في سيارة كان على متنها، في طريق ريدان (منزل علون الشريحيين) في إب.

وحسب المصادر، فإن مليشيا الحوثي اختطفت الناشط الزوقري واقتادته إلى جهة غير معلومة.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل مقطع فيديو أثناء اختطاف الشاب الزوقري وهو يقوم بالتصوير من قبل نقطة حوثية.

وصعدت مليشيا الحوثي في الآونة الأخيرة من حملة اختطافاتها ضد الناشطين والإعلاميين، التي تعتبرهم جواسيس، وتلفق لهم التهمة الكيدية.

وكان زعيم مليشيا الحوثي قد حرض على الصحفيين والإعلاميين، واعتبرهم خطرا لا يقل عن خطر المقاتلين في الميدان، حسب زعمه.