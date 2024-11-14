ميرنا وليد - بيروت - أعلنت تقارير "ذي هوليوود ريبورتر" أن مغنية البوب الشهيرة ليدي غاغا ستشارك في الموسم الثاني من مسلسل "وينزداي"، الذي يُصوَّر حاليًا في أيرلندا ويتم إنتاجه لصالح شبكة نتفليكس، وتربط ليدي غاغا، الفائزة بجائزة الأوسكار والجولدن غلوب، علاقة خاصة بالمسلسل، حيث كان قد تم إستخدام أغنيتها الشهيرة "بلودي ماري" في مشهد رقص "وينزداي" في الموسم الأول، وهو المقطع الذي أصبح ظاهرة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث تم تعديل الأغنية لتتوافق مع هذا المشهد، ما ساهم في انتشاره بشكل واسع.
أما بالنسبة لطاقم الموسم الثاني من "وينزداي"، فيضم مجموعة من الممثلين الجدد مثل نوا تيلور، إيفي تيمبلتون، أوينت بينتر، وبيلي بيبر، بالإضافة إلى آخرين.
كانت هذه تفاصيل خبر ليدي غاغا تنضم إلى الموسم الثاني من "وينزداي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.