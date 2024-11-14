ليدي غاغا تنضم إلى الموسم الثاني من "وينزداي"

ميرنا وليد - بيروت - أعلنت تقارير "ذي هوليوود ريبورتر" أن مغنية البوب الشهيرة ليدي غاغا ستشارك في الموسم الثاني من مسلسل "وينزداي"، الذي يُصوَّر حاليًا في أيرلندا ويتم إنتاجه لصالح شبكة نتفليكس، وتربط ليدي غاغا، الفائزة بجائزة الأوسكار والجولدن غلوب، علاقة خاصة بالمسلسل، حيث كان قد تم إستخدام أغنيتها الشهيرة "بلودي ماري" في مشهد رقص "وينزداي" في الموسم الأول، وهو المقطع الذي أصبح ظاهرة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث تم تعديل الأغنية لتتوافق مع هذا المشهد، ما ساهم في انتشاره بشكل واسع.



أما بالنسبة لطاقم الموسم الثاني من "وينزداي"، فيضم مجموعة من الممثلين الجدد مثل نوا تيلور، إيفي تيمبلتون، أوينت بينتر، وبيلي بيبر، بالإضافة إلى آخرين.