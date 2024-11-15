ترامب رشّح روبرت كينيدي جونيور لمنصب وزير الصحة

رشح الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب روبرت كينيدي جونيور الذي يتبنى منذ فترة طويلة نظريات مؤامرة ويُعد من المشككين بجدوى اللقاحات، لمنصب وزير الصحة والخدمات الإنسانية.
وقال ترامب في تصريح إنه "منذ زمن طويل، والأميركيون مسحوقون من مجمع الصناعات الغذائية وشركات الأدوية التي انخرطت في عمليات خداع وتضليل إعلامي وتزييف فيما يتعلق بالصحة العامة".
ومن المقرر أن يتم تنصيب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة الأميركية في كانون الثاني 2025، وهو يشكل في الوقت الحالي إدارته المقبلة ويعلن عن تعيينات جديدة.
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