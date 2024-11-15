شكرا لقرائتكم خبر عن الأماكن والمواعيد.. أتربة مثارة على أجزاء من 3 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من أتربة مثارة على أجزاء من مناطق الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة اليوم الجمعة، تبدأ ال ساعة 10 صباحًا، وتنتهي الساعة 5 مساء.

ويشمل التنبيه عفيف في منطقة الرياض، والخرمة والموية وتربة ورنية في مكة المكرمة، ووادي الفرع والحناكية والمهد في المدينة المنورة.

أما التأثيرات المصاحبة فتتمثل في رياح نشطة، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات.