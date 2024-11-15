شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الحرس الوطني يستقبل وزير الدفاع البريطاني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني في مكتبه بالوزارة أمس الخميس، معالي وزير الدفاع البريطاني جون هيلي.وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.حضر الاستقبال، رئيس الجهاز العسكري المكلّف اللواء الركن صالح بن عبدالرحمن الحربي، والمشرف العام على مكتب سمو وزير الحرس الوطني ناصر بن زيد آل مهنا، والمدير العام التنفيذي لبرنامج تطوير وزارة الحرس الوطني الدكتور مشعل بن فواز المسعد، ووكيل الوزارة للشؤون الفنية عبدالرحمن بن صالح الشايع، والرئيس التنفيذي لبرنامج شبكة اتصالات الوزارة ريان بن عبدالعزيز الخويطر.كما حضره من الجانب البريطاني سفير بريطانيا لدى المملكة نيل كرومبتون، والمديرة العامة للصناعة والتجارة والأمن الاقتصادي "أفريل جوليفي"، ومستشار الأمن الوطني "مات كولينز"، والملحق الدفاعي البريطاني في السفارة البريطانية لدى المملكة العميد "بن وايلد"، ومدير عمليات الحرب الجوية المستقبلية "ريتشارد بيرثون".