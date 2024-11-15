شكرا لقرائتكم خبر عن بعروض احترافية.. القوات الجوية تواصل مشاركتها في معرض البحرين للطيران والان نبدء بالتفاصيل

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية