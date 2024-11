شكرا لقرائتكم خبر عن بعروض احترافية.. القوات الجوية تواصل مشاركتها في معرض البحرين للطيران والان نبدء بالتفاصيل

العروض الجوية

الدمام - شريف احمد - واصلت مجموعة القوات الجوية الملكية السعودية وفريق الصقور السعودية اليوم، استعراضاتهما في معرض البحرين الدولي للطيران بقاعدة الصخير الجوية بمملكة البحرين.وتميزت الاستعراضات التي قدمها فريق الصقور السعودية بالتناغم والدقة، ونالت بمجموعة من التكوينات الجوية والمناورات المعقدة ترحيب الجماهير الحاضرة، فيما قدمت طائرتا "تايفون" عروضًا جوية انفرادية باحترافية عالية، وعروضًا أرضية مع طائرة "ف - 15 إس أي" بطلاء اليوم الوطني السعودي الـ 94. وتهدف الاستعراضات إلى إبراز الإمكانيات والمستوى الاحترافي للقوات المشاركة، إلى جانب تعزيز التعاون بين القوات الجوية الملكية السعودية وسلاح الجو الملكي البحريني وإظهار ما وصلت إليه القوات الجوية من احترافية، واكتساب الخبرات في مجال تنفيذ العروض الجوية بجميع أنواعها والاطلاع على أحدث التقنيات العسكرية.يذكر أن معرض البحرين الدولي للطيران الذي يُقام خلال الفترة من 13 إلى 15 نوفمبر 2024، يشهد استعراض أكثر من 125 نوعًا من الطائرات، إضافة إلى الاستمتاع بالعروض الجوية التي تجسد أحدث الابتكارات والتقنيات في قطاع الطيران.