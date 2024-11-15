كيت ميدلتون تستضيف حفلها السنوي للكريسماس للعام الرابع على التوالي

للعام الرابع على التوالي، تواصل كيت ميدلتون تقليدها السنوي الذي بدأته عام 2021 للاحتفال بالكريسماس، بحفل Together at Christmas محاطة بزوجها وأبنائهما الثلاثة، عائلتها، أفراد العائلة المالكة، وشرائح عدة من المجتمع البريطاني، في خطوة من بين عدة تعود بها أميرة ويلز لدورها الملكي وواجباتها العامة.

شهدت الفترة الأخيرة، خاصةً بعد أن كشفت انتهاء علاجها الكميائي في سبتمبر الماضي، ظهور كيت ميدلتون في عدد من الأحداث والفعاليات كان آخرها انضمامها لباقي أفراد العائلة المالكة للاحتفال بمهرجان الذكرى ويوم الذكري يومي 9 و10 نوفمبر.

واستمراراً لمعاودة نشاطها الملكي، ستستضيف أميرة ويلز حفل الترانيم السنوي المعروف باسم حفل Together at Christmas في دير وستمنستر في لندن يوم الجمعة 6 ديسمبر، وفقاً لقصر كنسينغتون، وهو الاحتفال بالكريسماس.

سيحضر الأمير ويليام إلى جانب أعضاء آخرين من العائلة المالكة، على الرغم من عدم تأكيد حضور أطفال الزوجين الثلاثة الأمير جورج، 11 عاماً، الأميرة تشارلوت، 9 أعوام، والأمير لويس، 6 أعوام، حتى اليوم.

للمرة الثالثة، أقامت كيت ميدلتون العام الماضي حفل Together at Christmas- الذي كان يحتفل بأفضل ما يتم القيام به في المجتمعات في جميع أنحاء المملكة المتحدة. وكان هذا الحفل هو الظهور الأخير لكيت ميدلتون بعد أن أعلن قصر كنسينغتون في يناير من هذا العام أن أميرة ويلز خضعت لجراحة في البطن دون الكشف عن تفاصيلها، لتنقطع كيت عن الأنظار وتتكاثر حولها نظريات المؤامرة عن سبب اختفائها، ثم تعود وتظهر في مارس لتعلن بنفسها إصابتها بالسرطان.

وخلال رحلة علاجها الكميائي، ظهرت كيت مرتين، كانت الأولى في يوم ميلاد الملك تشارلز، الرسمي المعروف باسم Trooping the Colour، في يونيو، أما الآخر، فكان لحضورها نهائي بطولة ويمبلدون للرجال.

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