تفاصيل مشاركة ماجدة زكي في مهرجان البحر الأحمر لأول مرة

تُشارك الفنانة ماجدة زكي، لأول مرة، في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، وذلك بالدورة الرابعة المُقرر انطلاقها في الفترة من يوم 5 إلى 14 ديسمبر المُقبل، من خلال برنامج "السينما العائلية"، حيث سيُعرض لها الجزء الثاني من الفيلم الاستعراضي الشهير "سكر"، تحت عنوان "سكر: سبعبع وحبوب الخرزيز".

موعد عرض الفيلم في مهرجان البحر الأحمر

ومن المُقرر أنّ يُعرض فيلم ماجدة زكي الجديد، يومي 7 و8 ديسمبر، ضمن فاعليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي، ويُشارك في بطولته كلّ من حلا الترك، ريهام الشنواني، محمد ثروت، ياسمينا العبد، معتز هشام، هاجر محمد، خالد يسلم، ماريا جمعة، محمد حربي، بافلي ريمون، وديمة أحمد، إسلام إبراهيم، والعمل تأليف هبة مشاري حمادة، وإخراج تامر مهدي.

أحداث فيلم "سكر"

تدور أحداث الفيلم حيث يتحول يوم جميل إلى يوم بائس بعد إصابة المدينة بأكملها بجدري الماء، فيصاب الأطفال والعاملون في دار للأيتام، ويبذلون قصارى جهدهم لمعرفة كيفية علاج أنفسهم. ويطور الطبيب لقاحاً ضد المرض، وبسبب ذلك يتعرض للمتاعب مع رجال شرطة المدينة، حيث يزور الأطفال الساحر "فروتو" لطلب علاج لمرض جدري الماء، وينقل الأطفال إلى المستشفى بعد فشل محاولات الساحر "فروتو" في علاجهم، وبعد وصولهم إلى المستشفى تظهر الممرضة "أنيسة" وترشدهم لمساعدة الطبيب وإنقاذ اللقاح الذي يطوره.

وتتلقى "سكر" وأصدقاؤها دعوة ذهبية من صاحب الظل الطويل لحضور عرض السيرك السنوي، لتكتشف حقيقة السيرك، فيضعون خطة لإنقاذ الحيوانات التي تتعرض للقسوة وسوء المعاملة، كما تحتفل سكر بعيد ميلادها في الميتم مع أصدقائها.

ويهدي صاحب الظل الطويل، "سكر" فرصة كبيرة ولمرة واحدة في العمر بإرسالها إلى مدرسة داخلية لتحصل على التعليم، حيث يتأثر الأصدقاء بقرار سكر وينفعل "طارق" لينشب عراك بينه وبينها، فيما يرافق الأصدقاء سكر إلى محطة القطار لتوديعها للمرة الأخيرة، لكنهم يصابون بالدهشة من التحول السريع الذي حدث مع صديقتهم العزيزة "سكر".

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